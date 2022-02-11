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Общество11 февраля 2022 8:01

В мэрии объяснили, что за таинственные камеры устанавливают на дублере проспекта Октября в Уфе

На улице Комсомольской в Уфе появляются камеры видеонаблюдения
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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В Уфе на улице Комсомольской начали устанавливать камеры видеонаблюдения

В Уфе на улице Комсомольской начали устанавливать камеры видеонаблюдения

В мэрии Уфы объяснили появление камер на столбах вдоль улицы Комсомольской.

Накануне в соцсетях появились фотографии камер, которые рабочие устанавливают на столбы вдоль улицы Комсомольской. Водители подумали, что их устанавливают для контроля за соблюдением правил дорожного движения. Но на деле все оказалось совсем иначе. Через камеры действительно будут контролировать, но уже другие моменты.

В мэрии столицы «КП-Уфа» сообщили, что камеры действительно устанавливают. Они нужны для контроля соблюдения правопорядка.

- Это обычные камеры видеонаблюдения, для безопасности горожан, - объяснили в пресс-службе администрации Уфы.