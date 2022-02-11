Экс-главу Ишимбайского района назначили вести реестр чиновников, уволенных за утрату доверия

фото: vk.com // Азамат Абдрахманов

Экс-глава Ишимбайского района, а ныне руководитель аппарата правительства Башкирии Азамат Абрахманов теперь отвечает за реестр чиновников, уволенных за утрату доверия из-за коррупции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Андрей Назаров. Оно появилось на портале правовой информации 10 февраля.

– Определить […] Абдрахманова А.Ф. уполномоченным должностным лицом, ответственным за включение сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, в реестр. – следует из текста документа.

Напомним, Азамат Абдрахманов возглавил аппарат правительства в ноябре прошлого года. На посту главы Ишимбайского района чиновник запомнился из-за событий у шихана Куштау – тогда общественники заподозрили его в разгроме палаточного лагеря. После этого местные депутаты сделали Абдрахманову замечание.