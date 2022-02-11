В Башкирии скончалась 21-летняя девушка, которая всю жизнь провела в кровати из-за прививки

Люба не могла ходить и почти не разговаривала

В селе Кузьминовка Стерлитамакского района скончалась 21-летняя Люба Клевец, которая всю жизнь провела прикованной к кровати из-за неудачной прививки. Напомним, в 2019 году «Комсомолка» уже писала о непростой судьбе Светланы Клевец, которая в одиночку воспитывала дочь-инвалида и пятилетнего внука со сложными диагнозами. Тогда женщина рассказывала, что Люба родилась совершенно здоровой. Но когда ей в год сделали прививку, у нее сначала поднялась температура, начали постепенно слабеть, а потом и вовсе отказали ноги. В итоге девочка не смогла больше ходить самостоятельно, не могла жевать твердую пищу и практически не разговаривала.

- Приходила педиатр и говорила: «Пусть только до 18 лет не умирает, а то статистику детской смертности нам испортите», - рассказывала тогда в беседе с «КП-Уфа» волонтер АНО «Радуга добра» Регина Биргулиева.

Похоронят Любу Кравец 12 февраля в ее родном селе Кузьминовка. Ее матери, у которой на руках остался пятилетний внук Данис, нуждающийся в лечении из-за серьезных диагнозов, сейчас необходима помощь. Если вы хотите поддержать семью, оставшуюся в такой непростой ситуации, можете сделать посильный вклад. Чтобы помочь семье финансово, свяжитесь с волонтером по номеру сли вы хотите помочь семье финансово, пожалуйста, свяжитесь с волонтером Региной по телефону 8 (919) 616-60-26 (Регина Биргулиева).