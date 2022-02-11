Под Уфой построят новый микрорайон

В новом микрорайоне будут строить средне- и малоэтажные жилые дома Фото: Иван ВИСЛОВ

В селе Миловке Уфимского района на площади в 80,7 га будет построен новый микрорайон. На портале госзакупок появился тендер по отбору подрядчика проекта планировки и межевания территории между Западным обходом и Миловским шоссе. Максимальная цена договора составляет 12 млн рублей.

В новом микрорайоне предполагается построить средне- и малоэтажные жилые дома со встроенными коммерческими помещениями – общая площадь квартир не превысит 330 тыс. кв. м. Там также предусмотрено возведение двух детских садов по 200 мест каждый, школы для 1457 учащихся, магазина, кафе. Микрорайон обзаведётся клубом, библиотекой, школой искусств и тренажерным залом.