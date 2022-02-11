Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 февраля 2022 5:58

При пожаре в пятиэтажном доме в башкирском Октябрьском погиб мужчина

Инцидент произошел ранним утром 11 февраля
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

При пожаре в одной из квартир пятиэтажки в башкирском городе Октябрьском погиб мужчина. Это случилось утром 11 февраля в доме по улице Северной, сообщило региональное МЧС.

Тревога на пульт диспетчера поступила в 6:07. На место происшествия были направлены спасатели. Они оперативно потушили пожар в квартире на третьем этаже. Сотрудники МЧС обнаружили там мужчину без признаков жизни. Позже бригада скорой помощи констатировала его смерть.

В причинах и обстоятельствах пожара разбирается следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.