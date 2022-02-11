При пожаре в пятиэтажном доме в башкирском Октябрьском погиб мужчина

фото: МЧС РБ

При пожаре в одной из квартир пятиэтажки в башкирском городе Октябрьском погиб мужчина. Это случилось утром 11 февраля в доме по улице Северной, сообщило региональное МЧС.

Тревога на пульт диспетчера поступила в 6:07. На место происшествия были направлены спасатели. Они оперативно потушили пожар в квартире на третьем этаже. Сотрудники МЧС обнаружили там мужчину без признаков жизни. Позже бригада скорой помощи констатировала его смерть.

В причинах и обстоятельствах пожара разбирается следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.