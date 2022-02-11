Башкирия направила 12 медиков в Карачаево-Черкесию для борьбы с COVID-19

фото: оперштаб КЧР

12 сотрудников Башкирского государственного медицинского университета были направлены в Карачаево-Черкесию для борьбы с COVID-19. Об этом 9 февраля сообщил оперштаб КЧР.

– В составе группы пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, хирурги. Гости ознакомятся с работой медицинских организаций КЧР в условиях пандемии, а также окажут практическую и консультативную помощь жителям КЧР. – говорится в сообщении.

Врачей распределили по ковид-госпиталям и в черкесском центре амбулаторной помощи. В местной республиканской клинической больнице прием ведут офтальмолог и сосудистый хирург из Башкирии – они отбирают пациентов, которые нуждаются в высокотехнологичном лечении.