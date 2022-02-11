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В Уфе инвестор предложил построить многофункциональный комплекс на месте недостроенного торгового центра Plaza по улице Комсомольской. В нем планируется разместить жилые дома, государственную поликлинику, многоуровневый подземно-надземный паркинг, общественно-деловые и торговые зоны. Проект на встрече с вице-мэром Кириллом Чистяковым 10 февраля представила группа компаний «СтройТЭК».

– На сегодняшний день мы активно занимаемся проектированием данного объекта. Он сложный, но очень интересный, обещающий стать особенным для горожан. – сказала исполнительный директор фирмы Ольга Шаммасова. – При разработке концепции мы учитываем уже существующую застройку и объекты, которые будут построены к 450-летию города Уфы.

Сейчас администрация города совместно с инвестором прорабатывает концепцию комплекса. Проект планируется представить на республиканском Градостроительном совете. Если МФК получит поддержку, уже весной застройщик готов демонтировать несостоявшийся торговый центр.

Чистяков отметил, что мэрия Уфы возлагает на проект «большие надежды»: «Я думаю, что комплекс может стать украшением и данного района, и города в целом».

Напомним, торговый центр Plaza начали строить еще в 2005 году – там предполагалось открыть гипермаркет, кинотеатр на три зала и боулинг. Возведение объекта было прекращено из-за банкротства компании-владельца.