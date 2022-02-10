В ГИБДД Башкирии предупредили водителей о приближающейся непогоде

Видимость на дорогах снизится до 500 метров Фото: Олег УКЛАДОВ

В ГИБДД республики предупредили водителей о надвигающейся непогоде и ухудшении видимости на дорогах. Автомобилистов настоятельно просят без лишней необходимости не выезжать на трассы, не превышать скорость и соблюдать дистанцию, особенно, на пешеходных переходах, и избегать резких маневров.

Напомним, что в ночь на 11 февраля в Башкирии ожидается сильный снег, порывистый южный ветер, а на дорогах гололед и снежные наносы. Видимость на трассах снизится до 500-1000 метров.Температура воздуха ночью опустится до -7; -12, по востоку до -17. Днем столбики термометров покажут -4; -9 градусов.