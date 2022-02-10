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Общество10 февраля 2022 17:05

В ГИБДД Башкирии предупредили водителей о приближающейся непогоде

В республике ожидаются сильные метели и гололед
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Видимость на дорогах снизится до 500 метров

Видимость на дорогах снизится до 500 метров

Фото: Олег УКЛАДОВ

В ГИБДД республики предупредили водителей о надвигающейся непогоде и ухудшении видимости на дорогах. Автомобилистов настоятельно просят без лишней необходимости не выезжать на трассы, не превышать скорость и соблюдать дистанцию, особенно, на пешеходных переходах, и избегать резких маневров.

Напомним, что в ночь на 11 февраля в Башкирии ожидается сильный снег, порывистый южный ветер, а на дорогах гололед и снежные наносы. Видимость на трассах снизится до 500-1000 метров.Температура воздуха ночью опустится до -7; -12, по востоку до -17. Днем столбики термометров покажут -4; -9 градусов.