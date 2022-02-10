«Ребенок здоров»: 21-летнюю пациентку РКБ, которой угрожали абортом, прооперируют после родов

К счастью, беременность удалось сохранить, и сейчас Вероника готовится к выписке

Благополучно завершилась история с 21-летней жительницей Татышлинского района, которой в реанимации РКБ предлагали прервать беременность. После публикации «КП-Уфа» представители Минздрава встретились с родителями Вероники Мухаметдиновой и рассказали о ее состоянии.

- Веронике сделали УЗИ, сказали, что с ребенком все хорошо. У сестры обнаружили эпилепсию, но нас заверили, что с этим диагнозом возможно родить здорового ребенка. Сразу после родов ее отправят в московскую клинику и прооперируют, чтобы приступы больше не повторялись. А главное, по рецепту теперь она будет получать лекарства, которые раньше приходилось покупать за свой счет. Совсем скоро сестренка будет дома, мы все очень рады, что так все хорошо закончилось, - не скрывают свои эмоции близкие Вероники.

Напомним, все началось с того, что в редакцию «Комсомолки» обратились взволнованные родственники 21-летней молодой женщины, находящейся на 5 месяце беременности. Молодую женщину с температурой и судорогами привезли в Уфу с подозрением на ковид, а потом уже с подозрением на отек мозга переправили в РКБ. Там ее поместили в реанимацию, а родителям сообщили, что беременность необходимо прервать, не объяснив причину. Позже врачи все же согласились сохранить ребенка и даже перевели Веронику в обычную палату.