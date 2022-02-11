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Происшествия11 февраля 2022 3:24

В Башкирии пожарный извещатель спас жизнь задремавшему мужчине

Пенсионер поставил разогревать обед в микроволновке на самой высокой мощности
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В селе Ибрагимово Чишминского района пожарный извещатель спас жизнь пожилому мужчине 1932 года рождения. Как рассказали в Госкомитете республики по ЧС, пенсионер решил разогреть обед в микроволновке, включил ее на самую большую мощность, а потом прилег отдохнуть и задремал. Проснулся мужчина уже от громкого сигнала пожарного извещателя. Когда он зашел на кухню, то увидел, что из микроволновки валит густой дым, а электрический щиток выбило.

- Если бы не звук пожарного извещателя, то, возможно, надышался бы дымом, - разводит руками пенсионер. Отметим, что пожарный извещатель пожилому мужчине выдали по программе для одиноких пенсионеров от 55 лет и старше.