В Уфе анонсировали cельскохозяйственные ярмарки

Рынки будут работать шесть часов: с 10:00 до 16:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе в ближайшие выходные, 12 и 13 февраля, пройдут сельскохозяйственные ярмарки башкирских производителей. Открытие рынков анонсировал Минсельхоз.

В субботу, 12 февраля, торговля развернется на четырех площадках: на участке автодороги улицы Правды между Таллинской и Ухтомского, на площади перед Дворцом Спорта (Зорге, 41), на Рабкоров, 20 и на площади перед Дворцом молодежи (50 лет Октября, 21).

В воскресенье, 13 февраля, ярмарки будут организованы только на площади перед Дворцом Спорта и на Рабкоров, 20.

Рынки будут работать шесть часов: с 10:00 до 16:00.