Уфа закажет «умные» светофоры за 3,2 млн рублей

Договор на поставку светофоров будет действовать до 30 июня Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Муниципальное предприятия «Уфагорсвет» объявило тендер по отбору подрядчика на поставку «умных» светофоров. Максимальная цена контракта составляет 3,2 млн рублей. Соответствующая информация 8 февраля появилась на портале госзакупок.

Для регулирования движения на улицах башкирской столицы планируется закупить 154 единицы оборудования: 64 транспортных и 48 пешеходных светофоров, пять многофункциональных коммуникаторов и столько же дорожных котроллеров, а также табло обратного отсчета и устройство звукового сопровождения в количестве 16 единиц.

Договор на поставку светофоров будет действовать до 30 июня.

Ранее «умный» светофор в тестовом режиме был запущен на пересечении проспекта Октября и улицы 50 лет СССР. Оборудование позволяет адаптивно управлять дорожным движением.