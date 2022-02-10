Синоптики обещают в Башкирии сильный снег ночью 11 февраля

На фоне снегопада температура воздуха в республике останется относительно высокой: ночью -8,-13°, днем -3,-8° Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Башкирии грядущей ночью 11 февраля прогнозируется сильный снег. С запада России к республике приближается активный фронтальный раздел. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

– Погодные условия в республике ухудшатся: ожидается снег, по югу республики до сильного, местами метель при усилении ветра до 18 метров в секунду. На дорогах снежный накат, снежные заносы, гололедица, снежная каша. Днем интенсивность атмосферных явлений будет ослабевать, – передали специалисты.

В выходные, 12 и 13 февраля, в большинстве районов республики пройдет небольшой снег. В эти дни он усилится только по югу региона – там также заметет дороги.

Температура воздуха в ближайшие трое суток существенно не изменится: ночью в пределах -8,-13° (при прояснениях подморозит до -15,-20°). Днем столбики термометров покажут -3,-8°, местами до -13°.