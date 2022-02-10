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Общество10 февраля 2022 9:02

Туристический поток в Башкирии вырос на 17%

В 2021 году республику посетили 3,48 млн гостей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Наибольшей популярностью Башкирия пользуется у жителей Челябинской области, Татарстана, Москвы, Оренбургской области и ХМАО

Наибольшей популярностью Башкирия пользуется у жителей Челябинской области, Татарстана, Москвы, Оренбургской области и ХМАО

Фото: Эльвина АПАРИНА

Туристический поток в Башкирии в 2021 году вырос на 17% по сравнению с 2020-м и на 29% по сравнению с допандемийным 2019-м. Республику посетили 3,48 млн гостей. Об этом 10 февраля сообщил исполняющий обязанности главы Госкомтуризма РБ Ринат Фаткуллин.

– Если рассматривать регионы России, то наибольшей популярностью Башкирия пользуется у жителей Челябинской области, Татарстана, Москвы, Оренбургской области и Ханты-Мансийского автономного округа, – рассказал чиновник.

Средний чек туриста в Башкирии в 2021 году составил почти 2,4 тыс. рублей в день, а продолжительность поездки – двое суток.

Ранее «КП-Уфа» составила топ-5 мест в Башкирии, где можно отдохнуть вместо заграничных курортов.