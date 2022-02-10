«Мне же 32 года!»: Радик Юльякшин объяснил, будет ли он менять сценический образ

Радик Юльякшин не собирается менять образ Фото: https://www.instagram.com/elvin_grey_music/

Радик Юльякшин рассказал, что не намерен серьезно менять сценический образ.

За долгие годы Юльякшин, пожалуй, остается самым ярким артистом национальной эстрады. Музыкант устраивает из каждого концерта шоу и тщательно подбирает вещи, в которых выступает. Ранее он даже признавался, что у него есть целая команда, которая продумывает его внешний вид на сцене.

В эфире «Татар радиосы» Радик Юльякшин объяснил, что не собирается менять сценический образ в этом году.

- Не, мой нынешний образ – это уже классика. Ничего вычурного или блестящего уже точно не будет. Мне же 32 года, - сказал певец в интервью.