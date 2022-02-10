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Общество10 февраля 2022 6:53

Парламент Башкирии отказался запрещать содержание свиней в частных подворьях

Ранее такую инициативу озвучил региональный союз производителей и переработчиков мяса
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Парламент Башкирии отказался от идеи запретить содержание и разведение свиней в личных хозяйствах

Парламент Башкирии отказался от идеи запретить содержание и разведение свиней в личных хозяйствах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Парламент Башкирии отказался от идеи запретить содержание и разведение свиней в личных хозяйствах. Такую инициативу во время заседания Госсобрания-Курултая 27 января озвучил региональный союз производителей и переработчиков мяса. Поводом для предложения стала угроза новых вспышек африканской чумы свиней.

Решение отказаться от разработки законопроекта, предусматривающего запрет частного свиноводства, объяснил спикер Константин Толкачев.

– Мы внимательно изучили вопрос и пришли к однозначному выводу: о тотальном запрете на разведение свиней не может быть и речи. – сказал парламентарий. – Около 40% населения нашей республики проживает на селе, и свиноводство для многих является давним, традиционным промыслом. Жесткий запрет представляется избыточной мерой, тем более что кроме африканской чумы свиней существуют и другие крайне заразные инфекционные заболевания.

Председатель Госсобрания добавил, что запрет на содержание свиней в частных подворьях противоречил бы концепции аграрного законодательства республики, которое предполагает поддержку сельчан и животноводов.

Тем не менее парламент может избрать другую меру для того чтобы сократить поголовье свиней в личных хозяйствах на фоне угрозы африканской чумы свиней. Толкачев предложил оказывать господдержку фермерам, которые переходят на альтернативный вид животноводства.

Напомним, африканская чума свиней была обнаружена в Башкирии 26 января. Геном вируса выявили в селе Кармаскалы Стерлитамакского района