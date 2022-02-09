Уфа снова оказалась под влиянием магнитной бури

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В Уфе сегодня, 9 февраля, и на протяжении всего завтрашнего дня, 10 февраля, наблюдаются магнитные бури. По данным «Гисметео», возмущения регистрируются с 20:00.

Сообщается, что геомагнитная активность на данный момент составляет три балла из девяти. Пик начнется в 2:00 – 5 баллов. На этом же уровне возмущения останутся и завтра с 8:00 до 14:00, после в течение всего дня будут только небольшие возмущения на уровне 3 единиц.

Магнитные бури на Земле происходят из-за вспышек на солнце и влияют на метеозависимых людей. Ранее «КП-Уфа» выяснила у врача-невролога, как человек может ослабить влияние возмущения магнитного поля на самочувствие.