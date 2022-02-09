Радий Хабиров поздравил Семена Елистратова с бронзовой медалью на Олимпиаде

Фото: страница Радия Хабирова Вконтакте

Уфимский спортсмен Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль на Олимпийский играх в Пекине. Радостную новость сообщил руководитель региона Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях.

– Наш Семен Елистратов взял бронзу в Пекине на дистанции 1500 метров по шорт-треку! Поздравляю Семена, поздравляю всех, – написал он.

Семен Елистратов и ранее завоевывал серебряные и бронзовые медали на чемпионатах мира и Олимпиадах. В его карьере это уже четвертое олимпийское выступление.