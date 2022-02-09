В Башкирии местный житель убил на поминках умершего сына его отца

В Кармаскалинском районе 68-летний мужчина убил на поминках молодого местного жителя его отца. В настоящий момент ему предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщил Следком Башкирии.

По имеющимся данным, тело убитого обнаружили 4 февраля на следующий день после поминок в доме фигуранта уголовного дела. Как удалось выяснить правоохранителям, застолье проходило в компании трех человек – отца умершего молодого мужчины, обвиняемого и еще одного местного жителя.

В какой-то момент распивать алкоголь остались только убийца и его жертва, а третий мужчина ушел спать. В этот момент между ними произошел конфликт, который привел к тому, что хозяин дома ударил ножом в грудь своего гостя, а после также пошел спать.

На следующее утро, когда случившееся всплыло наружу, обвиняемый изначально отрицал свою причастность, но потом все же раскаялся. Сейчас ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.