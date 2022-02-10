В Башкирии при столкновении Skoda Octavia и «Лада Гранта» погиб человек

фото: ГИБДД РБ

9 февраля в Чекмагушевском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

В полдень на 74-м километре трассы Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли столкнулись Skoda Octavia и «Лада Гранта». В аварии несовместимые с жизнью травмы получил водитель отечественной легковушки. Он скончался до приезда медиков. Из салона его вытащили сотрудники МЧС, для этого они срезали крышу машины.

О личности погибшего пока ничего неизвестно. ГИБДД проводит проверку по факту инцидента.