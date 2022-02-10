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Происшествия10 февраля 2022 4:15

В Башкирии при столкновении Skoda Octavia и «Лада Гранта» погиб человек

Погибшего из машины вытащили сотрудники МЧС
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

9 февраля в Чекмагушевском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

В полдень на 74-м километре трассы Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли столкнулись Skoda Octavia и «Лада Гранта». В аварии несовместимые с жизнью травмы получил водитель отечественной легковушки. Он скончался до приезда медиков. Из салона его вытащили сотрудники МЧС, для этого они срезали крышу машины.

О личности погибшего пока ничего неизвестно. ГИБДД проводит проверку по факту инцидента.