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Здоровье9 февраля 2022 13:45

В Башкирии за день подтвердили более 2,5 тыс. случаев COVID-19

Скончались от COVID-19 еще 17 пациентов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Переболели коронавирусом в Башкирии более 126,7 тыс. жителей

Переболели коронавирусом в Башкирии более 126,7 тыс. жителей

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 2 587 человек. С начала пандемии в республике зарегистрировано более 148,3 тыс. случаев инфицирования. Об этом 9 февраля сообщил местный оперштаб.

Скончались от COVID-19 еще 17 пациентов. Всего жертвами инфекции стали 4 865 жителей.

Переболели коронавирусом 126,7 тыс. жителей Башкирии, 1 560 из них выписались по выздоровлению за последние 24 часа.

Полностью вакцинировались от инфекции в республике 2,24 млн человек. Для достижения планового показателя по коллективному иммунитету необходимо не менее 2,48 млн.