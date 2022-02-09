В Башкирии профсоюз медиков начал переговоры с Минздравом о введении единых доплат сотрудникам «скорой»

Республиканский профсоюз медиков начал переговоры с местным Минздравом о введении единых доплат сотрудникам скорой помощи за работу ночью и в неукомплектованных выездных бригадах

В Башкирии Республиканский профсоюз работников здравоохранения начал переговоры с местным Минздравом о введении единых доплат сотрудникам скорой помощи за работу ночью и в неукомплектованных выездных бригадах. Как пояснили в правозащитной организации 9 февраля, это необходимо «для снятия социальной напряженности».

– Из 10 медицинских округов доплаты за работу в неполных бригадах установлены в 5 округах, составляют 25- 60% и зависят от результатов работы. Разнятся по округам и больницам доплаты за работу в ночное время, за категорию и стаж, за работу во вредных условиях, что приводит к разному уровню заработной платы, социальных гарантий в районах и в городе, а в результате к оттоку кадров, – передали в профсоюзе.

Председатель организации Рауль Халфин отметил важность выработки единых подходов труда сотрудников «скорой» в целом по республике. По его словам, доплаты за работу «в неукомплектованных бригадах и в ночное время должны приближаться к 100%».

Напомним, поводом для решения вопроса с доплатами медикам в Башкирии стала «итальянская забастовка», которую с 4 февраля объявили сотрудники скорой помощи Ишимбайской ЦРБ. На следующий день после начала протеста руководство больницы уволило трех фельдшеров.