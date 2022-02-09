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Общество9 февраля 2022 12:23

МЧС предупредило жителей Башкирии об ухудшении погоды

В республике ожидается метель и сильный ветер
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии ветер усилится до 18 метров в секунду

В Башкирии ветер усилится до 18 метров в секунду

Фото: Олег Укладов

МЧС Башкирии предупредило местных жителей об ухудшении погоды. Завтра, 10 февраля, в регионе ожидаются порывы южного и юго-восточного ветра до 18 метров в секунду, метели, а также снежный накат, заносы и гололедица на дорогах. В Госкомитете республики по ЧС добавили, что при снеге видимость на дорогах при снеге днем может ухудшиться до 500-1000 метров.

По данным синоптиком Башгидромета, температура воздуха ночью 10 февраля понизится до -10, -15° (при прояснениях подморозит до -18,-23°). Днем столбики термометров покажут -5,-10°.