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Происшествия9 февраля 2022 11:45

В Уфе автобус «Башавтотранса» совершил наезд на женщину

Пострадавшую доставили в больницу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Сегодня утром, 9 февраля, автобус «Башавтотранса», следовавший по маршруту №69, совершил наезд на 33-летнюю женщину. Инцидент произошел на остановке «75-я школа» около 7:25. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

По данным дорожной полиции, 29-летния шофер «НефАЗа» сбил горожанку при посадке в салон. Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.

В момент ДТП в автобусе находились 15 человек – никто из них не пострадал. Госавтоинспекция проводит расследование по факту происшествия.