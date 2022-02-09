В Уфе автобус «Башавтотранса» совершил наезд на женщину

фото: ГИБДД РБ

Сегодня утром, 9 февраля, автобус «Башавтотранса», следовавший по маршруту №69, совершил наезд на 33-летнюю женщину. Инцидент произошел на остановке «75-я школа» около 7:25. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

По данным дорожной полиции, 29-летния шофер «НефАЗа» сбил горожанку при посадке в салон. Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.

В момент ДТП в автобусе находились 15 человек – никто из них не пострадал. Госавтоинспекция проводит расследование по факту происшествия.