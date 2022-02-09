Хабиров ввел карантин по бешенству в Калтасинском районе Башкирии

Карантин по бешенству введен на территории села Кутерем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Башкирии Радий Хабиров ввел карантин по бешенству на территории села Кутерем Калтасинского района. Соответствующий указ 9 февраля был опубликован на портале правовой информации.

Очагом заболевания, согласно документу, признано личное хозяйство по улице Новостройка, которое принадлежит местной жительнице Любови Зворыгиной. Как уточнили в «Башинформе» со ссылкой на Управление ветеринарии, во двор к ней пришла лиса. Анализы показали, что животное было заражено вирусом бешенства.

Управлению ветеринарии региона поручено установить причины и источники возникновения бешенства и организовать «специальные мероприятия по ликвидации очага» заболевания. Контролировать исполнение указа будет министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

В конце января карантин по бешенству был введен в деревне Таишево Мечетлинского района – там местного жителя поцарапала одичавшая кошка.