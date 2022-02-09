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Общество9 февраля 2022 10:31

Иглинскую ЦРБ возглавил 31-летний Радмир Саубанов

Он является выпускником БГМУ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com // Радмир Саубанов

фото: vk.com // Радмир Саубанов

Иглинскую центральную районную больницу Башкирии возглавил 31-летний Радмир Саубанов. Об этом «КП-Уфа» 9 февраля сообщили в региональном Минздраве.

Саубанов окончил БГМУ, в том числа аспирантуру по специальности «травматология и ортопедия». Работал в трампунктах при больницах №8, 13 и 10. В последней лечебнице специалист также занимал должность исполняющего обязанности главврача.

Напомним, ранее Иглинской ЦРБ руководила Жанна Карунас. В конце января Минздрав республики перевел ее на аналогичный пост в Благовещенской ЦРБ.