Башкирский государственный университет продлил дистант для студентов

фото: БашГУ

Башкирский государственный университет продлил дистанционный формат обучения для студентов всех форм обучения до 21 февраля. Сообщение об этом 9 февраля появилось на сайте вуза.

– С 21 февраля занятия по очной форме обучения будут возобновлены в офлайн режиме, с посещением университета. За исключением занятий с количеством обучающихся 50 и более человек. Они будут проходить в дистанционном формате, – передали в БашГУ.

Заочники при этом останутся учиться на дистанте.

Напомним, ранее предполагалось, что студенты БашГУ вернутся к обычному формату учебы 14 февраля. «Удаленку» для учащихся также ввели БГПУ и БГАУ.