В Уфе на подсудимого завели уголовное дело за оскорбление потерпевшего во время заседания

Мужчина оскорбил потерпевшего во время заседания в суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе подсудимого по уголовному делу о краже обвинили в неуважении к суду. Мужчина прямо во время процесса обматерил потерпевшего. Об этом 8 февраля сообщило башкирское УФССП.

Как пояснили в надзорном ведомстве, случай произошел на заседании в Октябрьском районном суде. При рассмотрении уголовного дела между 33-летним обвиняемым и потерпевшим возникла словесная перепалка. Первый оскорбил второй, «назвав бранными словами».

– В результате, за неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства, подсудимый стал фигурантом еще одного уголовного дела, предусмотренного ч.1 ст.297 УК РФ, – добавили в УФССП РБ.

Теперь мужчине грозит одно из наказаний: штраф до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты за шесть месяцев, обязательные работы до 480 часов либо арест на четыре месяца.