Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 февраля 2022 5:27

В Уфе на подсудимого завели уголовное дело за оскорбление потерпевшего во время заседания

Мужчине грозит штраф, обязательные работы или арест
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина оскорбил потерпевшего во время заседания в суде

Мужчина оскорбил потерпевшего во время заседания в суде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе подсудимого по уголовному делу о краже обвинили в неуважении к суду. Мужчина прямо во время процесса обматерил потерпевшего. Об этом 8 февраля сообщило башкирское УФССП.

Как пояснили в надзорном ведомстве, случай произошел на заседании в Октябрьском районном суде. При рассмотрении уголовного дела между 33-летним обвиняемым и потерпевшим возникла словесная перепалка. Первый оскорбил второй, «назвав бранными словами».

– В результате, за неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства, подсудимый стал фигурантом еще одного уголовного дела, предусмотренного ч.1 ст.297 УК РФ, – добавили в УФССП РБ.

Теперь мужчине грозит одно из наказаний: штраф до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты за шесть месяцев, обязательные работы до 480 часов либо арест на четыре месяца.