Под Уфой в столкновении с вахтовым автобусом погиб водитель «Лады Приоры»

Спасатели извлекли из машины зажатого пассажира, его передали скорой. ФОТО: УГЗ Уфы

Смертельная авария произошла сегодня вечером под Уфой на Бирском тракте. Как сообщили в ГИБДД, недалеко от поворота на село Старые Турбаслы столкнулись «Лада Приора» и вахтовый автобус «НефАЗ». По предварительным данным, водитель легковушки сначала протаранил отбойник по касательной, а затем выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

Удар был такой силы, что мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте. Также спасатели извлекли из машины зажатого пассажира, его передали скорой.

В автобусе на момент ДТП находились восемь человек, никто из них не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Обстоятельства уточняются.