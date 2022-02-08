Активисты и чиновники помогли больной инсультом уроженке Башкирии вернуться на родину из Казахстана

Активисты и чиновники помогли больной инсультом уроженке Башкирии Флюре Поличевой возвратиться из Казахстана обратно на родину. Как рассказал «КП-Уфа» племенник женщины Ришат, организовать поездку не получалось на протяжении года.

По словам мужчины, Флюра переехала жить в Казахстан еще в молодости. Там она вышла замуж, и с супругом у нее родилась дочь. Однако спустя время с Поличевой произошла череда несчастий. Сначала от болезни скончался муж, затем дочка, а потом у нее случился инсульт.

Женщине был необходим особый уход, однако родных у нее в Казахстане не осталось. Ее родственники из Башкирии пытались организовать ей поездку в родное село Красная горка, однако из-за коронавирусных ограничений этого сделать не получалось.

Тогда сестра Поличевой написала обращение к главе Башкирии Радию Хабирову, в котором разъяснила всю ситуацию. После этого с родственниками Флюры связался представитель Конгресс-Бюро республики в Казахстане Урал Азнабаев и начал работу по осуществлению возвращения Флюры на родину.

К ситуации также подключились активисты из Казахстана. С их помощью был организован сбор денег на поездку женщины в Башкирию. В итоге нужные средства были собраны, также была приобретена кресло-коляска для людей с ограниченными возможностями и противопролежневой матрас.

В итоге 7 февраля Флюру на специальном транспорте удалось доставить в Россию. На границе ее встречали родственники, после воссоединения вместе они направились в родное село в Нуримановском районе – Красная горка.

Родня Поличевой обрадовалась ее долгожданному возвращению. По словам племянника женщины, сейчас ей предстоит долгий курс реабилитации.