Власти Башкирии намерены увеличить число объектов госимущества для передачи бизнесу

Перечень госимущества, свободного от прав третьих лиц, формирует Минзем республики

В 2022 году Башкирия намерена на 10% увеличить число объектов госимущества для передачи бизнесу – малому и среднему предпринимательству. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщило региональное правительство.

Перечень госимущества, свободного от прав третьих лиц, формирует Минзем республики. Сейчас в список входят 59 объектов нежилого фонда и 40 участков.

– Данные площади могут быть переданы в пользование субъектам малого и среднего бизнеса, в том числе с применением льготного порядка. – отметила министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская.

При льготном порядке оплата аренды в первый год составит 40% от годового размера, во второй – 60%, в третий – 80.