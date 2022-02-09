До 220 тыс. рублей! Названы самые высокооплачиваемые вакансии Уфы

Программист «1С» в Уфе сможет получать в месяц до 220 тыс. рублей

Сервис по поиску работы SuperJob назвал топ самых высокооплачиваемых вакансий в Уфе на февраль 2022 года.

Первое место рейтинга заняла должность программиста «1С» в российской компании по разработке программного обеспечения. Соискателю обещают платить в месяц 150-220 тыс. рублей.

Менеджер по развитию продаж в пивобезалкогольном комбинате сможет похвастаться зарплатой в 150 тыс. рублей.

Региональному менеджеру по поиску помещений для сети аптек предлагается «белый» оклад в 40 тысяч рублей плюс 50 тыс. рублей в месяц за подписание договора аренды и ежеквартальные премии.

По 80 тыс. рублей смогут получать инженер-проектировщик промышленного и гражданского строительства сможет получать

Инженер-проектировщик промышленного и гражданского строительства сможет получать 80 тыс. рублей, а также – снова – программист «1С» в муниципальном «Уфаводоканале».