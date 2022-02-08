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Общество8 февраля 2022 13:39

В Башкирии родители могут по телефону оформить больничный по уходу за ребенком с COVID-19

Минздрав дал пояснения по поводу листов нетрудоспособности при коронавирусе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Жители Башкирии, у которых ребенок заразился COVID-19, могут оформить больничный по уходу за ним по телефону

Жители Башкирии, у которых ребенок заразился COVID-19, могут оформить больничный по уходу за ним по телефону

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Башкирии, у которых ребенок заразился COVID-19, могут оформить больничный по уходу за ним по телефону. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщила замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова.

– Если ребенок нуждается в уходе, и родители принимают такое решение, то дистанционно, по телефону может быть открыт листок нетрудоспособности для законного представителя ребенка. Именно по уходу – не по случаю заболевания. – сказала чиновница.

Она добавила, что, если родитель взял лист нетрудоспособности по уходу за ребенком и сам заболел коронавирусом, он так же может взять больничный на себя дистанционно, однако ему придется сдать ПЦР-тест и пройти осмотр. Уход за ребенком при этом можно оформить на другого члена семьи.