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Здоровье8 февраля 2022 10:29

В Башкирии за сутки подтвердили почти 2,4 тыс. случаев COVID-19

Скончались от коронавируса еще 10 пациентов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Прямо сейчас инфекцию переносят 15 780 жителей республики

Прямо сейчас инфекцию переносят 15 780 жителей республики

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за последние сутки коронавирус подтвердился у 2 396 человек. Всего на территории региона зарегистрировано более 145,7 тыс. случаев инфицирования. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщил республиканский Минздрав.

Умерло от COVID-19 в Башкирии еще десять пациентов. С начала пандемии инфекция унесла жизни 4 848 жителей.

Переболели коронавирусом 125,1 тыс. человек, 731 из них выписался за прошедшие 24 часа.

Прямо сейчас инфекцию переносят 15 780 жителей республики: 15 472 пациента лечатся дома, 308 лежат в ковид-госпиталях (31 в тяжелом состоянии, двое подключены к аппаратам ИВЛ).