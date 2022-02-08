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Общество8 февраля 2022 9:40

В Уфе назвали районы с наибольшим числом жалоб жителей на неубранный снег

Всего горожане оставили более 13 тыс. заявок
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В мэрии Уфы назвали районы с наибольшим числом жалоб жителей на неубранный с улиц снег. Статистику обращений через сервис «Уфа снежная» на оперативном совещании 8 февраля представил начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства города Рустем Хамитов.

По данным на вечер 7 февраля было зарегистрировано 13 тыс. заявок: больше всего жалоб – 3,1 тыс. – оставили жители Октябрьского района. Второе и третье место по недовольству уборкой снега заняли Советский и Кировский районы: 2,8 тыс. и 2,6 тыс. соответственно. Меньше всего обращений отправили жители Ленинского и Демского районов – 710 и 436.