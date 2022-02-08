Мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев ушел на больничный

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

Мэр башкирского города Нефтекамска Ратмир Мавлиев ушел на больничный из-за симптомов остро-респираторной вирусной инфекции. Об этом он сегодня, 8 февраля, сообщил «КП-Уфа».

По словам, сити-менеджера, вчера он прошел экспресс-тест на коронавирус – результат оказался отрицательным. Чиновник собирается сдать ПЦР-тест на COVID-19 только в пятницу, 11 февраля.

Ранее Мавлиев писал, что уже болел коронавирусом вместе с семьей. В августе он полностью прошел вакцинацию.

Ратмир Мавлиев возглавляет Нефтекамск с марта 2019 года. Его переизбрали мэром в 2021-м. Ранее «КП-Уфа» называла 32-летнего чиновника возможным кандидатом на пост градоначальника башкирской столицы. Последний раз Мавлиев упоминался в СМИ в связи с тем, что пришел на оперативное совещание в региональное правительство вместе с ребенком.