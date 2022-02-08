В Уфе 10-летняя девочка упала с балкона на восьмом этаже

Падение ребенка с огромной высоты смягчил снежный сугроб у дома

Сегодня утром, 8 февраля, 10-летняя девочка упала с балкона на восьмом этаже дома по улице Кольцевой, 204. Об этом сообщило управление гражданской защиты.

По словам матери пострадавшей школьницы, последняя собиралась идти гулять, но почувствовала недомогание. Она вышла на балкон, чтобы подышать свежим воздухом. Облокотившись на подоконник, она почувствовала головокружение и упала вниз.

Падение ребенка с огромной высоты смягчил снежный сугроб у дома. Девочка осталась жива. Ее госпитализировали в больницу.