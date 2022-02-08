В Башкирии скончалась изувеченная собака, которую спасали всем селом

Фото: соцсети

Печальные новости пришли из села Аскарово, где неравнодушные люди спасали покалеченную и замерзавшую на снегу собаку. К сожалению, ветеринары не смогли ничего сделать – из-за обширного кровоизлияния в мозг пес скончался.

- Кто изувечил собаку, помните, за все в мире воздается. А ты, малыш, беги по радуге, - пишут расстроенные сельчане в соцсетях.

Напомним, о печальной истории брошенной собаки «КП-Уфа» писала в минувшее воскресенье. Сельчане заметили собаку, лежавшую в снегу – ее голова была в крови. Очевидно, что пса или сбила машина или сильно избили. Неравнодушные люди накормили и обогрели собаку, а потом отвезли ее в клинику в Магнитогорск, но было уже поздно, и пес умер.