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Происшествия8 февраля 2022 7:37

В Башкирии скончалась изувеченная собака, которую спасали всем селом

Пес умер в ветклинике от обширного кровоизлияния в мозг
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

Печальные новости пришли из села Аскарово, где неравнодушные люди спасали покалеченную и замерзавшую на снегу собаку. К сожалению, ветеринары не смогли ничего сделать – из-за обширного кровоизлияния в мозг пес скончался.

- Кто изувечил собаку, помните, за все в мире воздается. А ты, малыш, беги по радуге, - пишут расстроенные сельчане в соцсетях.

Напомним, о печальной истории брошенной собаки «КП-Уфа» писала в минувшее воскресенье. Сельчане заметили собаку, лежавшую в снегу – ее голова была в крови. Очевидно, что пса или сбила машина или сильно избили. Неравнодушные люди накормили и обогрели собаку, а потом отвезли ее в клинику в Магнитогорск, но было уже поздно, и пес умер.

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