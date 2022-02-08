Башкирская прокуратура начала проверку загрязнения воздуха в Стерлитамаке и Салавате

Прокуратура и Росприроднадзора дадут оценку соблюдения прав граждан на благоприятную среду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура начала проверку по сообщениям о загрязнении атмосферного воздуха в городах Стерлитамаке и Салавате. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

К инспекции привлечены сотрудники Южно-Уральского Росприроднадзора. Они дадут оценку соблюдения прав граждан на благоприятную среду.

– Источником загрязнения могли послужить объекты нефтепереработки, нефтехимии и теплоэнергетики, – передали в прокуратуре.

После проверки надзорное ведомство намерено принять меры реагирования.

Напомним, ранее внеплановые проверки на двух предприятиях города Салавата анонсировал Росприроднадзор. Тем временем в Стерлитатмаке, по данным Минэкологии, превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ фиксировались три дня подряд.