Башкирская прокуратура начала проверку загрязнения воздуха в Стерлитамаке и Салавате

Прокуратура и Росприроднадзора дадут оценку соблюдения прав граждан на благоприятную среду
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура начала проверку по сообщениям о загрязнении атмосферного воздуха в городах Стерлитамаке и Салавате. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
К инспекции привлечены сотрудники Южно-Уральского Росприроднадзора. Они дадут оценку соблюдения прав граждан на благоприятную среду.
– Источником загрязнения могли послужить объекты нефтепереработки, нефтехимии и теплоэнергетики, – передали в прокуратуре.
После проверки надзорное ведомство намерено принять меры реагирования.
Напомним, ранее внеплановые проверки на двух предприятиях города Салавата анонсировал Росприроднадзор. Тем временем в Стерлитатмаке, по данным Минэкологии, превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ фиксировались три дня подряд.