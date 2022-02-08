Житель Башкирии обнаружил в своей сгоревшей квартире труп мужчины

фото: МЧС РБ

В башкирском городе Кумертау местный житель обнаружил в своей сгоревшей квартире труп мужчины. Об этом 8 февраля сообщило региональное МЧС.

Хозяин «однушки» на пятом этаже дома по улице Окружной обратился в экстренное ведомство. Он рассказал, что его квартиру никто не посещал около трех суток. Придя туда 7 февраля, собственник обнаружил тело 61-летнего знакомого и следы пожара – огнем было повреждено домашнее имущество. При этом спасателей по этому адресу никто не вызывал.

Как пояснили в МЧС, причиной пожара могла стать неосторожность при курении, а горение при этом потухло само. В обстоятельствах инцидента разбирается дознавать ведомства.