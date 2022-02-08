Какие улицы ждет ремонт и реконструкция в Уфе в 2022 году

На дорожные работы в 2022 году Уфа потратит порядка 7,2 млрд рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мэрии Уфы озвучили планы по ремонту, реконструкции и строительству улиц. С докладом на оперативном совещании 8 февраля выступила и.о. начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Альфия Мулкаманова. По словам чиновницы, на дорожные работы в 2022 году Уфа потратит порядка 7,2 млрд рублей: 1,1 млрд на ремонт и 6,1 млрд – на новое строительство.

Мулкаманова перечислила объекты, на которых будут вестись работы по ремонту, реконструкции и строительству:

– завершение реконструкции транспортной развязки на проспекте Салавата Юлаева;

– капитальный ремонт арочного моста через реку Белую;

– продолжение строительства путепровода между Нагаево и Зинино (срок завершения – июль 2023 года);

– строительство улиц: девяти – в микрорайоне «Кузнецовский затон», шести – в микрорайоне «Затон Восточный», улицы Мечтателей и Кусимова в Деме, а также бульвара Давлеткильдеева в Глумилино;

– строительство четырех автодорог в микрорайоне «Яркий»;

– реконструкция улиц Рабкоров и Высотной.

– реконструкция улицы Пугачева;

– строительство улицы Рыленко и транспортной развязки на пересечении Рыленко/Пугачева.