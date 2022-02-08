Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 февраля 2022 4:38

Молодая мама пожаловалась на неубранный снег в центре Уфы

По ее словам, по улице Пушкина трудно ходить даже просто без коляски
Захар ЯКОВЛЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: instagram.com/galimova.alina.official

Фото: instagram.com/galimova.alina.official

Молодая мама из Уфы Алина Галимова пожаловалась на неубранный снег в центре башкирской столицы. На своей личной странице в социальных сетях девушка опубликовала видео, на кадрах которых видно, что тротуары центральных улиц города заполонил снег.

– Ладно, если бы это был один день такой: внезапно навалил, не успели почистить. Но это уже третий или четвертый день! С коляской гулять невозможно! – возмущается девушка.

По словам Алины, снег убирается только в районе «Арт-КВАДРАТА», однако очистку улицы Пушкина коммунальные службы не производят.

Напомним, вчера в Уфе молодая мама рухнула на землю вместе с коляской, оступившись из-за неубранного снега. Инцидент произошел в микрорайоне «Кузнецовский затон».

0