Пока в Уфе застревают пожарные машины, мэрия штрафует ТЦ за неубранный снег

Фото: слайд презентации уфимской мэрии

Сегодня, 8 февраля, на оперативном совещании в уфимской мэрии с докладом выступил вице-мэр Рустам Галеев, который рассказал, как чиновники ходили в рейды на ТЦ и требовали от их владельцев расчистить от снега прилегающую территорию. Как пояснил Галеев, администрация торгового центра обязана убрать снег и наледь в течение суток после снегопада. Проще говоря, на парковках, крышах и дорожках в окрестностях каждого уфимского ТЦ должно быть чисто, а нарушителям грозят штрафы.

- В случае несвоевременного вывоза (снега – Ред.) в отношении нарушителей неизбежно применяются меры административного воздействия, вплоть до штрафов. В минувшие выходные проведена большая работа по наведению порядка около торговых объектов. Обследовано 82 объекта, сделаны замечания 42 предприятиям, большинство из которых устранили недочеты в течение суток, - бодро отчитался вице-мэр Уфы Рустам Галеев.

Также с резкой критикой на администраторов ТЦ обрушился и мэр башкирской столицы Сергей Греков. Он подчеркнул, что «предпринимателей надо подталкивать» к своевременной уборке снега на прилегающих территориях.

Напомним, в минувшие выходные жители улицы Большая Шелководная в Уфе рассказали в беседе с «КП-Уфа» о том, что на дороге в снегу увязли пожарная машина и автомобиль скорой помощи. Кого оштрафуют за этот случай, на оперативном совещании в мэрии не озвучили.