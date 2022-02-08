В Уфе 15 школ выходят из дистанта

Дети вылечились от ОРВИ и вернулись в школу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на высокую заболеваемость, эпидемиологическая ситуация с ковидом в Уфе постепенно начинает приходить в норму. Если на прошлой неделе сразу 21 школа в Уфе ушла на дистанционное обучение из-за большого всплеска ковида и ОРВИ, то сейчас дети выздоровели и возвращаются к очному формату обучения. Так на оперативном совещании в мэрии Сергей Греков объявил, что уже сегодня, 8 февраля, еще 5 уфимских школ выходят из дистанта, а ученики возвращаются за парты.

— Это говорит о том, что эпидемиологическая ситуация у нас начинает оздоравливаться, - резюмировал Греков.