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Общество8 февраля 2022 4:04

В Уфе 15 школ выходят из дистанта

Уже сегодня школьники вернутся обратно за парты
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Дети вылечились от ОРВИ и вернулись в школу

Дети вылечились от ОРВИ и вернулись в школу

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на высокую заболеваемость, эпидемиологическая ситуация с ковидом в Уфе постепенно начинает приходить в норму. Если на прошлой неделе сразу 21 школа в Уфе ушла на дистанционное обучение из-за большого всплеска ковида и ОРВИ, то сейчас дети выздоровели и возвращаются к очному формату обучения. Так на оперативном совещании в мэрии Сергей Греков объявил, что уже сегодня, 8 февраля, еще 5 уфимских школ выходят из дистанта, а ученики возвращаются за парты.

— Это говорит о том, что эпидемиологическая ситуация у нас начинает оздоравливаться, - резюмировал Греков.

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