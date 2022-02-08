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Общество8 февраля 2022 3:51

В Уфе снесут скандально известную девятиэтажку на Уфимском шоссе

В ближайшее время власти найдут подрядчика, который и займется сносом
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем Ахунов

Фото: Рустем Ахунов

На оперативном совещании в уфимской мэрии городские власти отчитались о переселении разваливающейся девятиэтажки на Уфимском шоссе, 4. Здание начало трескаться еще в 1980-е годы из-за карстовых провалов, но аварийным его признавали по частям и то лишь начиная с 2015 года.

В минувшую субботу, 5 февраля ключи от квартир в новом доме получили 72 семьи, до последнего проживавшие в аварийном доме. Теперь новоселы переехали в высотку на улице Комсомольская 106/3.

Как заявил тогда глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников, старый дом в ближайшее время снесут.

- Будет объявлен аукцион и объявлен генподрядчик для сноса данного дома, - заявил глава Октябрьского района.

Напомним, жители скандальной девятиэтажки в последние годы боялись находиться в собственных квартирах – едва ли не до последнего в двух из четырех подъездах продолжали жить люди. Сами они называли свой быт выживанием.