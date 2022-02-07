Минздрав Башкирии проверит законность увольнения медиков, участвовавших в «итальянской забастовке»

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Минздрав Башкирии проверит законность увольнения трех фельдшеров Ишимбайской больницы, принявших участие в «итальянской забастовке» против переработок медиков. Информацию «КП-Уфа» сообщила пресс-служба министерства.

Ранее профсоюз «Действие» заявил, что фельдшеров уволили по надуманным причинам. Однако, как нам сообщили в Минздраве, три сотрудника больницы были уволены «в связи с нарушением служебных обязанностей».

– Два человека в связи с прогулом (отсутствием на рабочем месте без уважительной причины более четырех часов подряд в течении рабочего дня (смены)) и один, в связи совершением виновных действий работников, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, действия которого дают основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя, – пояснила пресс-служба министерства.

Тем не менее, ведомство заявило, что будет проведена проверка, результаты которой покажут, было ли законно увольнение трех сотрудников станции скорой помощи Ишимбайской больницы.