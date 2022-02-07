Тела двух жителей Башкирии были найдены в «Газели» в Удмуртии

На этих выходных, 6 февраля, в Удмуртии в кабине «Газели» были найдены тела двух жителей Башкирии. Об этом рассказали сотрудники Следственного комитета региона.

По данным правоохранителей, 36-летние мужчины на «Газели» направлялись через территорию Удмуртии в Кировскую область. 5 февраля поздно они поужинали в придорожном кафе в Ярском районе.

На следующий день в полицию поступило сообщение о том, что возле кафе уже больше суток припаркован транспорт с работающим двигателем. На место прибыли следователи. Они обнаружили в кабине автомобиля трупы двух мужчин.

На погибших не было обнаружено никаких телесных повреждений. В кабине стоял запах выхлопных газов, и потому специалисты предполагают, что именно это и явилось причиной смерти обоих мужчин.

В настоящее время специалисты уточняют обстоятельства произошедшей трагедии. Ведется опрос очевидцев, также была назначена судебно-медицинская экспертиза.