«Не думал, что ты такой»: Радик Юльякшин удивил фанатов «зрелищем не для всех»

Фото: _izi__official

Певец Радик Юльякшин в соцсетях поделился неоднозначным роликом с кровавого мероприятия, которое назвал «зрелищем не для всех».

Судя по всему, действие происходило в одном из комплексов Татарстана. Радик заснял моменты из турнира по кулачным боям. Двое окровавленных бойцов жестоко избивали друг друга прямо на глазах сотен зрителей, среди которых оказался Юльякшин.

- Вот это шоу! Зрелище не для всех. Адреналин просто зашкаливал, - восторженно поделился певец эмоциями в соцстеях.

Такие виды спорта оценили не все поклонники Радика. Кто-то посчитал, что бои на кулака – это слишком жестоко.

- Не думал, что ты такой , - пишет Альмир Д.

- Зачем калечат люди друг друга? Не понимаю, - согласна с ним Ильгиза Г.