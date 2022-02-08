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Общество8 февраля 2022 4:15

Полиция задержала 25-летнюю уфимку, которая зарабатывала на пенсионерках, выдавая себя за их родственницу

Две пожилые женщины перевели мошеннице 410 тыс. рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Во время задержания сотрудники МВД нашли у мошенницы только 60 тыс. рублей

Во время задержания сотрудники МВД нашли у мошенницы только 60 тыс. рублей

В Челябинской области полицейские задержали 25-летнюю жительницу Уфы, которая обманула пенсионерок на 410 тыс. рублей, выдавая себя за их родственницу. Об этом сообщили коллеги из «КП-Челябинск».

Мошенница звонила пожилым женщина и, выдавая себя за их родственницу, плакала и просила помочь: она якобы устроила ДТП и пострадавшему срочно нужно оплатить операцию. На помощь несуществующему пациенту требовались все имеющиеся деньги. Жертвами уфимки стали две жительницы Златоуста 76 и 82 лет: одна отдала 130 тыс. рублей, вторая – 280. Заявления в полицию написали настоящие родственники пенсионерок.

Сотрудники МВД задержали злоумышленницу, у которой при себе была только часть украденных денег – 60 тыс. рублей. Сейчас она находится в следственном изоляторе. Во время разбирательства выяснилось, что по ее вине миллион рублей могла потерять 84-летняя женщина. Пенсионерка едва не перевела эти деньги обманщице, которая представилась ее внучкой. В самый последний момент потерпевшую остановили родные.

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