РПН требует с коммунальной службы Уфимского района 3,5 млн рублей за ущерб реке

фото: Южно-Уральский Росприроднадзор

Южно-Уральский Росприроднадзор требует от коммунальной службы Уфимского района «Шемяк» возместить ущерб реке Белой. Сумма причиненного вреда оценивается в 3,5 млн рублей. Надзорное ведомство возбудило административное дело по факту сброса сточных вод с превышением нормативов.

– В рамках расследования инспекторы […] произвели отбор проб сточной и природной воды. По итогам расследования в отношении […] ЖКХ «Шемяк» вынесено постановление о назначении административного наказания на сумму 80 тыс. рублей, а также рассчитан ущерб, причиненный водному объекту р. Белая на сумму 3 млн 593 тыс. 789 рублей, – передал Росприроднадзор.

Ведомство направило в адрес компании требование о возмещении вреда.

Согласно информации на сайте компании «Шемяк», она является поставщиком жилищно-коммунальных услуг в Уфимском районе Башкирии. Предприятие работает с 2009 года и осуществляет теплоснабжение, обслуживает системы водоснабжения и водоотведения в Михайловке, Миловке, Чесноковке, Зубово, Ольховом, Булгаково, Черкассы, а также котельные детских садов и школ в деревнях Кириллово, Дорогино, Подымалово и селе Октябрьский.